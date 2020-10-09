Vali Öksüz, kentte yapımı devam eden çalışmaları inceledi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Uzun yıllar Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet veren Polis Evi olarak restorasyon çalışması başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Öksüz, işin zamanında tamamlanması için azami gayretin gösterilmesini istedi. Tescilli tarihi yapılardan bina, 7 milyon 968 bin liralık restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Polis Evi olarak hizmet verecek. Polis Evi’nde, 8 süit oda, 7 standart oda, engelliler için ayrı oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.

İnşaat çalışmaları devam eden Millet Bahçesi’nde de incelemelerde bulunan Öksüz, Atatürk Anıtı etrafındaki düzenlemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların dayanıklı ve kalıcı olmasına dikkat edilmesini isteyen Öksüz, hizmetlerin Karslılara yakışır olması için “Var gücünüzle çalışın” talimatı verdi.

Karslıların çilesi haline gelen Kazım Paşa Caddesindeki asfalt çalışmasını da yerinde gören Öksüz, yetkililerden bilgi aldı ve en kısa sürede bitirilerek trafiğe açılması istedi.