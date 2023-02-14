Vali Öksüz, depremzedelerle bir araya geldi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, deprem bölgesinden ilimize gelen depremzedelerle bir araya geldi.

Deprem bölgesinde Kars’a gelen ve KYK İpekyolu Öğrenci Yurdu’nda ağırlanan depremzedeleri ziyaret eden Öksüz, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Öksüz, kendilerinin Kars’ta en iyi şekilde ağırlanacağını ve gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Bir süre depremzedelerle sohbet eden Vali Türker Öksüz, daha sonra İpekyolu Öğrenci Yurdu’ndan ayrıldı.