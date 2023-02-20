Vali Öksüz, depremzedeleri dinledi

Vali Türker Öksüz, Kars’a gelen depremzedelerle bir araya geldi. Öksüz, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Vali Türker Öksüz, KYK İpekyolu Yurdu’nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Öksüz, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Devletin bütün imkanlarının deprem bölgesine seferber edildiğine dikkat çeken Öksüz, Kars’ta ağırlanan depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının Valilikçe karşılanacağını belirtti.

Öksüz, bir süre depremzedelerle sohbet etti. Öksüz, daha sonra İpekyolu Yurdu’ndan ayrıldı.