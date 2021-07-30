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Vali Öksüz, Çiğdem’i makamında kabul etti

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İller Bankası Bölge Müdürü Ayhan Çidem’i makamında kabul etti.

KARS 30.07.2021, 12:29
Vali Öksüz, Çiğdem’i makamında kabul etti
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Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İller Bankası Bölge Müdürü Ayhan Çidem’i makamında kabul etti.

Öksüz, makamında kabul ettiği İller Bankası Bölge Müdürü ile Kars’ı konuştu. Ziyarette, İller Bankası’nın faaliyetleri ile Kars Belediyesi’nin içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı yatırımları ve yeni otogar yapımı konuları istişare edildi.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün makamında gerçekleşen ziyarette, genel olarak Kars’ın sorunları konuşuldu.
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