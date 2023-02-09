Vali Öksüz, başkanlığında deprem toplantısı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında deprem bölgesinde gönderilecek yardımların istişare toplantısı yapıldı.

Öksüz, başkanlığında, gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’na ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Kars’tan deprem bölgesine gönderilecek yardım konuları istişare edildi. Yardımlarım sağlıklı bir şekilde depremzedelere ulaştırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Öksüz, tüm kurumların yardım konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, kurumlardan duyarlı olmalarını istedi.