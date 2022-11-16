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Vali Öksüz, Başkan Koç’u ağırladı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ta gelen Başkan İrfan Koç, valiliği ziyaret etti.

KARS 16.11.2022, 15:18
Vali Öksüz, Başkan Koç’u ağırladı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ta gelen Başkan İrfan Koç, valiliği ziyaret etti.

Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Vakıf Başkanı İrfan Koç ile beraberindeki heyeti ve Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer’i makamında kabul eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir süre Koç ile sohbet etti.

Kabulde Kars’ta gerçekleştirilen turizm yatırımları ile Vakfın yürütmekte olduğu faaliyetler ile istişare edildi.

Heyet daha sonra valilikten ayrıldı.

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