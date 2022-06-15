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Vali Öksüz, başarılı sporcuları ağırladı

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başarılı sporcuları makamında ağırladı.

KARS 15.06.2022, 16:07
Vali Öksüz, başarılı sporcuları ağırladı

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında ili başarıyla temsil eden Kars Belediyesi Yıldız Kızlar Atletizm Takımı antrenör ve sporcularını Belediye’de bir araya geldi.

Kabulde; 25 Mayıs 2022 tarihinde Bursa’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonasında 800 metrede Türkiye 3’üncüsü olan Fatma Altun, 11 Haziran 2022 günü Ağrı Doğubayazıt’ta düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonasında 1’inci Berfin Gümüş, 2’inci Berivan Topuz, 5’inci Zennure Güneş ve U 20’ de Türkiye 2’incisi olan Yağmur Avunçli’yi başarılarından dolayı kutlayarak ödüllendiren Öksüz, sporcularla bir süre sohbet etti.

Öte yandan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e teşekkürlerini ileten Kars Belediyesi Yıldız Kızlar Atletizm Takımı yeni başarıların sözünü verdi.

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