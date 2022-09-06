Vali Öksüz, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı Kadın Çiftçiler Yenilik Yayım Projeleri Programına, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sunulan “Şifalı Bitkiler Sıhhatli Eller ile Hayat Buluyor Projesi”nin yatırım ayağı ABC İle Yerli Yerinde ismi ile yürütüldü.

Kars’ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Sektörünün genişlemesi ve yaygınlaştırılması amacı ile Projenin eğitim ve yayım ayağının ilk etabı Kars Merkez Büyük ve Küçük Boğatepe köylerinde gerçekleştirildi.

Öksüz, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Boğatepe Köyü’nde eski köy okulunun tamir edilerek Köy Yaşam Merkezi olarak vatandaşların çeşitli eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapmalarının sağlanacağı binada bir takım incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Öksüz, “Boğatepe’de olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Boğatepe köyü her zaman üretim de var. Yaptığı çalışmalarla, faaliyetlerle her zaman hem şehrimize, hem de ülkemize örnek olmuş nadir köylerden birisidir.

Şehrimiz Kars çok önemli bir şehir kültürel yapısıyla, tarihiyle kadim geçmişiyle ve tarımıyla hayvancılığıyla, turizmiyle her şeyi ile bir bütün olarak çok önemli bir şehir bizler bu şehirde olmaktan bu şehre hizmet etmekten çok büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Boğatepe’ye kooperatife bağlı olan hanımların sertifika alım törenine katılmak için geldiğini ifade eden Öksüz, “Köyümüzü ziyaret edelim ihtiyaçları varsa talepleri varsa onları da dinleyelim istedik. Buradaki gerçek kahramanlar başarı sahipleri hanım kardeşlerimizdir.

Bu tıbbi aromatik bitkilerin ekimi muhafazası, pazarlanmasına kadar bütün alanlarda eğitim faaliyetlerini Tarım İl Müdürlüğümüz yürüttü. Tarım Bakanlığımızda destekleriyle birlikte yürüttüğü bir proje hem Boğatepe de, hem Oğuzlu köyün de, hem de çevre köylerde kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Eğitim veriyoruz, tıbbi aromatik bitkiler yönünden zaten bir alt yapı var endemik bitkiler yönünden çok zengin bir şehiriz. Bunun üretimiyle birlikte inşallah yeni bir üretim alanı kazanmış olacağız. Hem köyün ve ailelerin bütçesine katkı sağlamış olacağız. Hem de burada üretimi destekleyerek inşallah burada da bir üretim üssü oluşmuş olur diye düşünüyoruz. Bizlerde onun için elimizden gelen desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

Öksüz, “Eğitimden sonra asıl iş üretime gelecek. İnşallah üretim sürecinde de bizler her türlü desteğimizi sizlere sürdüreceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Bütün amacımız vatandaşımız üretici olsun üretsin, bizde onları destekleyelim. Hem ekonomisine katkıda bulunsun, hem de üretici bir vatandaş olmanın gururunu hazzını yaşasın istiyoruz.

Köylerimize elimizden geldiğince gerek altyapı gerek diğer hizmetler yönünden elimizden geleni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizleri de dinleyeceğiz bu manada inşallah eksiklikleri kısa süre içerisinde tamamlaya gayret ederiz diye düşünüyorum.

Ben bütün kursiyerlere eğitime katılan bütün hanımefendilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar devam ettiler kursa başarılı oldular sertifika kazanmaya hak kazandılar. Sizler yeter ki üretin sizler yeter ki gayret edin en büyük destekçiniz biziz, sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Yeter ki sizler gayretli olun, bizde destek verelim.

Boğatepe zaten peynir üretiminde Kars’ta bir başarı hikayesi yazmış köy bu başarı hikayesini de inşallah tıbbi aromatik bitkilerde de onların üretiminde de göstereceğine yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modülünde yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursunda Tıbbi Bitkilerin Yetiştiriciliği, işlenmesi ve muhafazası öğretildi. Kurs Süresi 72 saat olarak gerçekleşti. E yaygın sisteminde toplam 21 kursiyer başvuru yaptı. 21 kursiyerin 18’i devamlılık durumundan ve kurs bitirme sınavından başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. 18 Kursiyerden 15’nin sertifikasını alırken, 3 kursiyer ise belgesini Ekim ayında alacak. Kursiyerlerin sertifikaları Vali Öksüz ve ilgili kurum müdürlerince verildi.