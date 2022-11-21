Türkiye Kros Şampiyonası’nda Kars rüzgarı esti

Adana’da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası’na Karslı atletler imzasını attı. Kategorilerinde 5 1’incilik ve 2’incilik alan Karslı atletlerin başarısı kentte sevinçle karşılandı.

Adana Merkez Parkta organize edilen ve farklı kategorilerde 450 sporcunun katıldığı şampiyona da U20 Erkeklerde Utku Göler Türkiye 2’incisi, U23 Erkeklerde Hakan Buğanli Türkiye 1’incisi, Mix Bayrak Takımı Fatma Altun,Yunus Emre Yılmaz, Elanur Aras ve Semih Öztürk Türkiye 1’inci oldu.

Öte yandan Utku Göler, U20 Erkeklerde 11 Aralık 2022 tarihinde İtalya/Torino da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye ve Kars’ı temsil edecek.