Türkiye-Ermenistan sınırında çalışmalar sürüyor

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Türkiye-Ermenistan sınırların açılmasıyla birlikte Kars’ın çıkmaz sokak olmaktan kurtulacağını belirtti.

1992 yılından beri kapalı bulunan Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını kaydetti.

AK Parti Krs Milletvekili Ahmet Arslan, “Kars’ın geçmişini düşünürseniz Sovyetler Birliği döneminde ülkemizin sayılı ihracatçı illerinden biri, özellikle sınır ticaretini de çok daha iyi, çok daha yüksek kapasiteyle yapan bir il. Ne yazık ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra etrafımızda bir sürü komşu ülke oldu. Dolayısıyla biz bir sürü komşu ülke ile sınır ticareti de dahil bir çok ticareti yapacağız. Ve serhattı bekleyen şehir olmaktan, serhattan yararlanan şehir olacağız derken, malumunuz Karabağ işgali ve Karabağ işgalinden kaynaklı olarak ta birçok Azerbaycan Türk’ü kardeşimiz Karabağ’dan göçgün haline gelmesi Azerbaycan’a gitmesi, biz elbette ki sınırın kapatıldığı Ermenistan sınırının kapatıldığı 1992’den itibaren bu sınırın hemen açılmasını hep istedik istiyoruz. Ancak bir şartımız var. Ermenistan işgal ettiği Karabağ topraklarından çekilip göçgün ve kaçkın haline gelen Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz yerine döndükten sonra bu sınır kapısının açılmasını hep istedik. Bunu da her platformda söyledik.

Türkiye’nin önemli bir hassasiyeti var. Karabağ’ın işgalden kurtulması sonra Ermenistan sınır kapısının açılması ve geçen sene ki Azerbaycan’ın başarılı müdahalesi Türkiye’nin her platformdaki desteği sonucunda Azerbaycan Karabağ topraklarını tekrar azat etti. Tekrar oraya geri döndü. Tekrar oraları ihya ediyor. Buna bağlı olarak Azerbaycan Ermenistan arasında farklı ilişkiler başladı. Ve hem Türkiye, hem Ermenistan temsilciler atayarak 2 ülke ilişkilerinin çok daha geliştirilmesi ve sınırların açılmasının da içerisinde olduğu bir takım süreçler yürütüyorlar. Bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

“Süreçlerin ilerlemesinden ziyadesiyle memnunuz”

Kapıların açılması ve açıldıktan sonra çok daha verimli kullanmasıyla ilgili bakanlıklarla müzakere ettiklerine dikkat çeken Arslan, “Biz hem Dış İşleri bakanımızla, hem Ticaret Bakanımızla, hem Ulaştırma Bakanımızla bu kapıların açılması ve açıldıktan sonra çok daha verimli kullanılmasıyla ilgili süreçleri müzakere ettik. Müzakere etmeye de devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz bunu bilsin. Ancak bizim muhalefet milletvekillerinden, eleştirenlerden farklı bir yönümüz var. Onlar eleştirebilirler. Her şeyi istiyoruz diyebilirler. Hiç kimse de onları engellemez. Ancak biz iktidar milletvekiliyiz. Biz gereğini yaparız. İş resmileştikten sonra deklere ederiz. Dolayısıyla hemşehrilerimiz adına şunu söyleyeyim. Süreçlerin ilerlemesinden ziyadesiyle memnunuz. Çokta güzel noktalara geldi. Bundan sonrada çok daha güzel noktalara gidecek. Nasıl gidecek. Ülke temsilcilerinin yaptığı görüşmelerde ilgili bakanlıkların birçok uzmanı zaten gerekli toplantıları yapıyor. En son geldiler burada, hem şehrimiz Kars’ta, hem Iğdır’da gerekli incelemeleri yaptılar. Süreçler hızlı bir şekilde bitirilip, inşallah sınır kapıları açılacak. Beklentimiz bu, sınır kapılarının açılması için bir engel yok. Biz Türkiye tarafındaki yolu daha önce iyileştirmiştik. Doğu Kapı’ya kadar özellikle Akyaka üzerinden yolu iyileştirmiştik. Sadece kapıda birkaç günlük müdahaleyle halledilebilecek bağlantı yolu eksiklikleri var. Ama tekrar söylüyorum. Birkaç günlük öyle birkaç yıllık değil, çünkü Türkiye’nin bu konudaki kapasitesini herkes biliyor” diye konutu.

Türkiye 300 metre, 500 metre yolu 2 günde açar. 2 günde asfalt haline getirir diyen Arslan, “Burada sıkıntı yok dolayısıyla hem Ermenistan’a giden Doğu Kapı demiryolu hattının açılması, hem de yine bu hattan giden karayolunun açılması sadece Kars’ı, Akyaka’yı çıkmaz sokak olmaktan kurtarmayacak. Bu bölgelerin canlanması Ermenistan’daki komşularımızın da buradan yararlanması anlamına gelecek. Bu Kars-Ermenistan arasındaki sınır kapısının açılmasıyla birlikte koridorun çok hızlı bir şekilde batıya gitmesi, Kars üzerinden Karadeniz’e gitmesi anlamına geliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Karadeniz hattının da Karadeniz’deki limanlarında Kars üzerinden Ermenistan’a bağlanması, hem ülkemizin, hem Ermenistan’ın, hem Azerbaycan’ın faydasına, dolayısıyla bunla ilgili süreçler memnuniyet verici hızda ilerliyor. Biz de hemşehrilerimiz emin olsunlar ki ilgililer nezdinde boş bırakmadan sürekli takip ediyoruz. İnşallah oranın açılmasıyla birlikte hem Kars coğrafi pozisyondan çok fazla yararlanmış olacak. Hem hemşehrilerimiz bundan yararlanacaklar. Hem Akyaka ilçemiz ihya olacak. Hem de Ermenistan’da yaşayan vatandaşlarda bundan ziyadesiyle memnun olacaklar. Çünkü biliyoruz ki Türkiye ürünleri gerek Gürcistan, İran üzerinden sürekli Ermenistan pazarına gidiyor. Ve orada değer buluyor. Bundan başkaları yararlanacağına direk bizim insanımız yararlanmış olacak. Bu ticareti de direk bizim insanımız yapmış olacak. İnşallah 30 yıldır çıkmaz sokak halimizden kısa sürede kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu.