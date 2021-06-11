Tarihi mekanlar yeniden şekillenecek

Tamamlandığında Kars’a 1 milyon turistin gelmesine vesile olacak ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaları Vali Öksüz, yerinde gördü.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’ çerçevesinde ilgili firma tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir ve ilgili firma yetkilileriyle birlikte eski adı Ordu Caddesi yeni adıyla Haydar Aliyev Caddesi’nde bir takım incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, ilgili firma yetkilisinden yürütülen çalışmlar hakkında bilgi aldı. Haydar Aliyev Caddesi’nde tarihi binalarda yapılan çalışmaları gören Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’nin uygulama alanındayız. Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Serhat Kalkınma Ajansı kontrolünde projemiz başladı. Bu proje karsın turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşımak ve Kars içindeki, özellikle merkez sınırları içerisindeki tarihi binaların korunması, restorasyonu ve binaların gelecek nesillere muhafaza edilerek aktarılması için çok önem taşıyan bir proje, proje kapsamında 22 adet tescilli, 10 adette tescilsiz binanın restorasyonu yapılacak. Aynı zamanda çevre düzenlemeleri, kaldırımlar, sokak mobilyaları, ışıklandırma gibi düzenlemelerle desteklenecek ve sokak sağlıklaştırması inşallah gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Projenin 2 yılda tamamlanacağına dikkat çeken Öksüz, “2 yıllık bir süremiz var. Bu süre içerisinde bu çalışmalar inşallah tamamlanacak. Kars hakikaten bir açık hava müzesi konumunda, etrafımızda binalar tarihi eser niteliğinde, birçok bina tarih kültürel zenginliği yansıtıyor. Biz bu zenginliği korumak ve hakikaten gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereği olarak bu proje başladı. Umuyorum ki bu projeyle birlikte turizm potansiyelini daha yükseklere taşıyacağız. Şehir içerisinde yaptığımız bedesten projesi, kent müzesi projesi, peynir müzemiz hepsi tarihe duyduğumuz saygının gereği olarak bir bir hayata geçiriliyor. Bunlar hepsi entegre projelerdir. Kars’ta gerek turizm potansiyelini artırmak, gerek turizmdeki katma değeri yükseltmek ve bu yolla vatandaşımızın refahını yükseltme çalışmalardır” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi Kars kent merkezi ile Ani Ören Yeri’nde hayata geçirilecek. Kent merkezindeki Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören Yerinde yapılacak cephe iyileştirmesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor.

Yaklaşık 50 Milyon TL bütçeli ve 2,5 yıl süreceği düşünülen Proje kapsamında Kars kent merkezinde bulunan tarihi binalara çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Projenin uygulanacağı Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 adet tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılacak. Ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak caddede yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergâh oluşturulacak.