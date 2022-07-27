Tarihi Mazlum Ağa Hamam yıkılıyor

Kars’ta 18. Yüzyılda yaptırılan ve Osmanlı Mimarisinin en belirgin örneği olan Mazlum Ağa Hamamı ilgisizlikten yıkılıyor.

Merkez Sukapı Mahallesi’nde bulunan ve yıllarca Karslılara hamam olarak hizmet veren Mazlum Ağa Hamamı geçen süre içerisinde kaderiyle baş başa bırakıldı.

Geçmişte dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından restore edilerek Sanat Merkezi olarak Karslılara hizmet veren tarihi hamam, Alibeyoğlu’ndan adeta sessizliğe büründü. Sanat Merkezi olarak hizmet verdiği dönemlerde her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi hamamdan geriye sadece 4 duvarı kaldı. İçerisinde bulunan heykellerin kırıldığı, duvar sıvalarının döküldüğü hamam kısa sürede koruma altına alınmadığı takdirde yıkılarak tarihinin karanlığında yerini alacak.

“Mazlum Ağa Hamamı”

18. yüzyılda yapılan hamam Osmanlı mimarisinin en belirgin örneklerindendir. Dikdörtgen planlı ve iki kubbeli olarak düzgün kesme bazalt taşından yapılan hamamın iç mekanındaki sağır kemeler ve niş süslemeleri dikkat çekicidir. Taşınmaz tescil edilerek koruma altına alınmıştır.