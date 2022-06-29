Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi yönlendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında uygulanan ve SERKA’nın faydalanıcısı olduğu ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’nin geldiği aşama değerlendirildi. Ayrıca, projenin yapım işlerinin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali Öksüz’e brifing verildi.

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, projeyi yakından takip ettiğini belirtti.

Öksüz, Kars’a önemli bir katma değer sağlayacak olan projenin tüm Karslılar tarafından heyecanla beklendiğini kaydetti.

Öksüz, valilik ve kentteki tüm kurumlar olarak projeye büyük önem verdiklerini ve projenin tamamlanması için kentteki bütün paydaşların ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında ajansın Kars’taki merkez hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, ilgili kurum temsilcileri, yüklenici firma ve müşavir firma temsilcileri katıldı.

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” kapsamında; Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 22 tescilli, 7 tanesi kamu binası olmak üzere ve 10 tescilsiz bina için cephe iyileştirmesi, ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılacak. Proje ile caddede yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak, bunun yanı sıra Ani Ören Yeri’nin etrafının koruma çitleriyle kapatılması, sokak mobilyaları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları ile donatılması sağlanacak.