Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi çalışmaları başladı

"Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" çerçevesinde çalışmalar yeniden başladı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars’a 1 milyon turist getirecek olan ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” çerçevesinde tarihi mekanların duvarları boyadan temizlenirken, binalarda çatı, pencere ve kapılar ise tarihe dokuya uygun olarak restore ediliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’ Kars kent merkezi ile Ani Ören Yeri’nde hayata geçirildi. Kent merkezindeki Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören Yerinde başlatılan çalışmalarla Kars’ın tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılıyor.

Yaklaşık 50 milyon liralık proje, Karslıları heyecanlandırırken, kentte bulunan ve uzun yıllar el vurulmayarak atıl vaziyetteki Baltık Mimarisi binalar yeniden orijinal duruma getiriliyor.

Aynı anda onlarca ekibin titizlikle çalışma yürüttüğü proje çerçevesinde Kars kent merkezinde bulunan tarihi binalara çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina, Kars turizmine kazandırılmış olacak.

Proje ile Haydar Aliyev Caddesi’nde kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.

"Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.