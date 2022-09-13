Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi yönlendirme toplantısı yapıldı

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Vali Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) çerçevesinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sn. Türker Öksüz başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, projenin yapım işlerinin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca projenin teknik yardım bileşeni çerçevesinde ise devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra proje çerçevesinde belirlenen Kars’ı simgeleyecek logonun il genelinde kullanılmasına yönelik çalışmaların destekleneceği belirtildi.

Kars’ın sahip olduğu değerlerden esinlenilen hediyelik eşya tasarımları ve il tanıtımının yapılacağı web sitesi ile “karstayiz” isimli sosyal medya hesapları incelendi ve geliştirmeye yönelik öneriler sunuldu.