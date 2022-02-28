Taraftar Kars 36 Spor’a destek kampanyası başlattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde mücadele eden Kars 36 Spor taraftarları Kars 36 Spor’a, ’36 TL’ sloganıyla destek kampanyası başlatıldı.

BAL Ligi’nde kalma mücadelesi veren Kars 36 Spor’un Harbiler 36 Taraftar Grubu takımlarına destek olmak için kampanya başlattı. Herkesin sessiz kaldığı, hiç kimsenin elini taşın altına koymadığı bu günlerde başlatılan kampanyaya taraftarla bankada açılan hesaba ‘36’ lira yatırarak destek veriyor.

Uzun yıllar kimsenin sahip çıkmadığı ve sahipsizlikten dolayı zor anlar yaşayan Kars 36 Spor’a, Kars’ta yaşayan herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Harbiler 36 taraftar grubu, başlattığı kampanyaya herkesi destek vermeye davet etti.

Harbiler 36 taraftar grubu; “Harbiler 36 olarak Kars sporumuza 36 TL. destek oluyor.” Sloganıyla başlattıkları kampanyaya Kars 36 Spor Kulübü Derneği’nin TR 04 0001 5001 5800 7313 0475 38 nolu hesabına başta bürokratlar ve siyasiler olmak üzere Karslı işadamları ile bütün vatandaşları davet ettiler.