Susuz’da Şube Müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda iş yürütme sırasında karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı.

Kars’ın Susuz ilçesinde Kaymakam Onur Yılmazer, başkanlığında İdare Şube Müdürleri toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Susuz’da devam eden projeler ve kurumların hayata geçirdiği çalışmalar konuşuldu.

Kaymakam Sayın Onur Yılmazer, toplantıda her kurumun kendi sorumluluk alanına giren kamu kurum ve kuruluşlarının iş yürütümü sırasında karşılaştığı sorunlar ve genel işleyişle ilgili daire amirlerinden kısa brifing aldı.

Brifingin ardından kurum ve kuruluşların genel işleyişte bir birlerine yardımcı olmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantı daha sonra soru ve cevapların ardından son buldu.