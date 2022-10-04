Susuz kaymakamı öğrencilerle buluştu

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Onur Yılmazer, köy okulları ziyaretlerini sürdürüyor. Yılmazer, ilçeye bağlı Kayadibi, Ortalar ve Büyük Çatak köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşların sorunların dinleyen Yılmazer, okullarda öğrencilerle buluştu. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmazer, öğrencilere sorduğu soruların doğru yanıtını alınca öğrencileri kutladı.

Öğrencilere kaymakamlık mesleğini de anlatan Yılmazer, öğrencilere, ‘büyüyünce ne olacaksınız?” sorusuna ise doktor, öğretmen, polis, savcı cevabını aldı. Öğretmenlerle toplantı yapan Yılmazer, daha sonra ilçeye döndü.