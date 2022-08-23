Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

Kars’ta 2018 yılında temeli atılan ve yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi şekillenmeye başladı.

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 18 bin metrekare alanda inşa edilen Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında aynı anda birçok noktada çalışma yapılıyor.

1064 yılında Anadolu’nun kapılarını Kars Ani’den açan Sultan Alparslan’ın adının verildiği külliyenin biran evvel tamamlanması için çalışmalar sabah erken saatlerde başlıyor, hava kararana kadar sürüyor. Sultan Alparslan Külliyesi Cami ve sosyal donatılarıyla kentte önemli bir boşluğu dolduracak.

Sultan Alparslan Külliyesi’nin altında 500 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Kars’ta yapımında son aşamaya gelinen Sultan Alparslan Külliyesi mimari özelliğiyle de dikkat çekiyor.