SERKA, paydaşlarla görüştü

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Kars Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Nesim Karakurt, Kağızman ilçesinde kurum yetkilileriyle görüştü.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ile Kars YDO Koordinatörü Karakurt, Kars’ın Kağızman ilçesinde, ilk olarak Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk ile görüştü. Görüşmelerde Ajansın çalışmaları, proje destekleri ile ilçede Ajans desteğiyle hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı.

Kağızman’da girişimcilik ve özel sektörün proje geliştirme konusunda eksikliklerin olduğu, insanların proje geliştirme, iş yapma ve girişimcilik konusunda teşvik edilmeleri gerektiği ifade edildi. Kağızman ilçesinin meyvecilik konusunda, özellikle kayısı ve uzun elma konusunda iyi durumda olmasına rağmen bu tür meyvelerinin ömrünü uzun tutacak bir soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğu, şehir merkezinde insanların oturup dinleneceği bir park alanının olmaması, ilçe merkezin 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve alanından hem tarihi bir katedral hem de gölet bulunduran Çengilli köyündeki göletin etrafına bir mesire alanına ihtiyaç olduğu dile getirildi.

Ajansın bu yılın Haziran ayında çıkmış olduğu mali destek programı REKAP ve program özelinde de kooperatiflere yönelik mali destek programları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Taşdemir ve Karakurt daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Yüce ile görüştü. Yüce, Ajansın geçmiş dönem Küçük Ölçekli Altyapı Programları kapsamında kadın ve gençlere yönelik sosyal donatı alanlarına ilişkin proje fikri geliştirdiklerini söz konusu programlardan yararlanmak istediklerini ifade etti. Taşdemir ise Kağızman Belediyesi olarak ilçede yapmak istedikleri projelere ilişkin Ajansın bilgilendirmeleri ve bu projeler için gerek Ajans kaynakları ve gerekse de DAP ve diğer destek kurumlarından uygun mali destek programları konusunda Ajans olarak kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledi. Görüşmede, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda da belediyelere yönelik Ajansın yapacağı çalışma konusunda belediye olarak personel görevlendirmeleri konusu dile getirildi.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ile Kars YDO Koordinatörü son olarak Kağızman Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile görüştü.

Taşdemir, yöresel ürünlerin üretimi, satış ve pazarlanması için kurulan S.S Kağızman Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği yöresel ürünlerin üretim süreçleri, satış ve pazarlama yöntemleri hakkında kooperatif üyelerinden bilgi aldı.

Kağızman’daki kaymakamlık, belediye başkanlığı, ilçe tarım ve orman müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ile halk eğitim merkezi müdürlüğünün birlikte hayata geçirdiği proje ile kurulan yöresel ürünler kooperatifi, ilçedeki yöresel ürünlerin üretim ve satışında diğer ilçelere de model olabilecek bir kooperatif olma özelliğine sahip. Taşdemir, kooperatiflerin REKAP programından faydalanabileceklerini kaydetti.