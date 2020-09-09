SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti
SERKA GENEL SEKRETERİ TAŞDEMİR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİ(KARS-İHA)
Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ajans’ın Kars’taki Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SERKA’ya Genel Sekreter olarak atanan İbrahim Taşdemir, Ajans’ın Kars’taki Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Genel Sekreter Taşdemir, ilk olarak Kars Valisi Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti. Taşdemir, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ziyaret ederek Ajans’ın çalışmaları hakkında bir süre sohbet etti.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu üyeleri, dört ilin vali, belediye başkanı, ticaret ve sanayi odası ile il genel meclisi başkanlarından oluşuyor.
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