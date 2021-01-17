SERKA desteğiyle Ani gün yüzüne çıkıyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) mali desteğiyle Ani Antik Kenti’nde bulunan Selçuklu Çarşısı ve Selçuklu Konutları’nın konservasyonu yapılarak korunması sağlanacak.

SERKA’nın 6.Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan Kars Müze Müdürlüğü’ne ait “Ani Örenyeri Selçuklu Çarşısı ve Selçuklu Konutları Konservasyonu ve Genel Arkeolojik Kazı Çalışması “projesinin sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık iki yılda tamamlanması hedeflenen projenin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Kars Müze Müdürü Tuğba Tamdoğan tarafından imzalandı.

Kars Müze Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelere göre; günümüzden yaklaşık 40 yıl önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan Selçuklu Çarşısı ile Selçuklu Konutları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle Selçuklu çarşısındaki dükkân ve atölyelere ait duvarların yıkılmaya başladığı, tekrardan kazı yapılacak duruma düştüğü gözlemlenmiştir. Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında uygulanacak koruma çalışmaları ile kadim tarihimizin önemli kültür varlıklarından olan eserlerin gelecek nesillere turizm mirası olarak aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca proje kapsamında belirlenen alanda yapılacak kazı çalışmaları ile yeni eserler gün yüzüne çıkarılarak Ani Antik Kentindeki turizm rotasının uzatılarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaret sürelerinin artırılması, Ani Köyü ile çevresinde yaşayan gençlere istihdam sağlanarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi de amaçlanıyor.

Kars ili ve çevresi, eski çağlardan itibaren günümüze kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait birçok tarihi kültür varlığıyla donatılmıştır. Hiç şüphesiz Ani, bu eşsiz tarihi dokunun başkenti niteliğindedir. Ani, 2016 yılında UNESCO Kalıcı Dünya Mirası olarak kabul edilmiştir. 2019 yılında Ajans tarafından desteklenen “Ani Büyük Hamam ve Çevresinin Kazı, Rölöve ve Restitüsyon Projesi ile Kazı Evinin Tefrişi" adlı proje ile ise 13. yüzyılda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun egemenliği altında Ani’yi yöneten Şeddadiler döneminde inşa edilen Büyük Hamamın ortaya çıkarılması çalışmaları devam ediyor.