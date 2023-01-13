Selim’de TARSİM bilgilendirme toplantısı

Selim’de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kars’ın Selim ilçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü’nce düzenlenen toplantıda çiftçiler bilgilendirildi.

TARSİM tarım sigortasından isteyen her tarım üreticisi belirli prosedürleri yerine getirerek yararlanabilir. İlk olarak yapılması gereken Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemine üretim yapılan alana göre kayıt yaptırılmasıdır. Tarım sigortaları prim desteğinden yararlanabilmek için bu kayıtların ürün bazında yıllık olarak güncel tutulması zorunludur. Üretim türüne göre sistem üzerinde ayrılan ilgili bölüme kayıt yaptırılır.

Bu bölümler; Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), Su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS), Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları için Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılıkta kovan için Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve arıcılık için Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) olmak üzere iki sisteme çiftçilerin kayıt yaptırarak yararlanabileceklerine dikkat çekildi.

Düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdür İbrahim Altıntaş, Erzurum TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür, İlçe Tarım Müdürü Ercan Ödül ve çiftçilerimiz katıldı.