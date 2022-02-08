Selim’de, Tarımsal ve Hayvansal Koordinasyon toplantısı yapıldı

Selim’de, “2022 Yılı Tarımsal ve Hayvansal Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kars’ın Selim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü "2022 yılı Tarımsal ve Hayvansal Üretim Koordinasyon" toplantısında mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Erdinç Koç, Gıda ve Yem Şube Müdürü Vargın Boy, İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Boz, Adalet ve Kalkınma Partisi Selim İlçe Başkanı Zekeriya Yurdalan ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantı daha sonra Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül ve Ziraat Mühendisi Erkan Özdemir’in sunumlarıyla devam etti.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022 yılında tarımsal ve hayvansal üretim takvimi, yürütülmesi planlanan proje, iş ve işlemlerin değerlendirildiği toplantıda muhtarların soruları yanıtlandı, görüş ve önerileri alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, toplantıya katılım sağlayan başta Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.