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Selim’de silajlık mısır üretilecek
Kars’ın Selim ilçesinde "Silajlık Mısır Üretiminin Yaygınlaştırılması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
KARS 07.04.2022, 18:08
Kars’ın Selim ilçesinde "Silajlık Mısır Üretiminin Yaygınlaştırılması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantı, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül’ün "Silajlık Mısır Yetiştiriciliği" konulu sunumu ile başladı. Daha sonra sektörün öncü tohum firmasından yetkililer bilgiler verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hayvan besleme için oldukça önemli olan silajlık mısırın Selim’de üretimi ve karşılaşılabilecek sorunlar, çözüm önerileri anlatıldı. Köy, mahalle muhtarları ve üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile son buldu.
Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, bilgilendirme toplantısına katılanlara teşekkür etti.