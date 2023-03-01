Selim’de ciritçiler depremzedeler için yarışacak

Selim Kaymakamlığı ve Selim Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek olan at yarışı ve atlı cirit müsabakalarından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

Kars’ın Selim ilçesinde Selimliyiz Platformu ve Selim Atlı Cirit Kulüplerinin düzenlemiş olduğu atlı yarış ve atlı cirit müsabakasına tüm Kars halkı davet edildi.

Selim Kaymakamlığı ile Selim Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla Cirit Sahası’nda 5 Mart 2023 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikte ödüler ve bağışların tamamı depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’a verilecek. At yarışı ve atlı cirit müsabakalarına yoğun ilgi olması bekleniyor.