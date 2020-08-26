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Şehit Yakınları ve Gazilere ücretsiz araç kiralama
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ ARAÇ KİRALAMA
KARS 26.08.2020, 15:24
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Sarıkamış’lı İş adamı Rasim Ögel, ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz araç kiralama hizmeti vermeye başladı.
Sarıkamış’ın işlek caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Rasim Ögel, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirme kararı aldı. Şehit yakınları ile gazilere araç işlemlerinden ücret almayacağını duyuran Ögel bu tavrı ile takdir topladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ögel, “Böyle bir projeyi hayata geçirmekten çok mutluyum. Ögel ailesi olarak böyle bir karar aldık. Aldığımız karar ihtiyatiyle de uyguluyoruz." diye konuştu.
Rasim Ögel, şehit aileleri ve gazilerin bugünden itibaren ücretsiz araç kiralayabileceğini sözlerine ekledi.
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