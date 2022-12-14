Sarıkamış’ta “Yerli Malı Haftası” Kutlandı

Sarıkamış 29 Eylül ilkokulunda "Yerli Malı Haftası" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

ÇEKÜL ( Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ) üyesi olan 29 Eylül İlkokulu "Soframızdaki Miras" ve " Türkülerimiz" etkinlikleri ile Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Ülkemizin doğal tarihsel ve kültürel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak için 2/ A Sınıfı ve 3/ A Sınıfı öğretmenleri, öğrencileri, velileri ile el ele verip bir program hazırladı.

Etkinlikte kafkas gösterisi, yüz boyama ve çeşitli etkinlikler programa renk kattı.

Okul Müdürü Gözde Karakaş, resmi adıyla tutum, yatırım ve Türk malları haftası olan "Yerli Malı Haftası" 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’deki tüm okullarda olduğu gibi 29 Eylül ilkokulunda da coşkuyla kutlandığını belirtti.

Karakaş, öğrencilerin toplumsal tutum, paylaşma duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Yerli Malı Haftası " çerçevesinde okulda güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Müdür Karakaş, "Her sene yerli malı kutlamalarında yapılan pasta börekli kutlamaların aksine daha amacına ulaşır bir yerli malı etkinliği düzenledik. Ülkemizde yetişen yerli ürünler okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan sunumlarla anlatıldı. Meyve ve yemişleri afiyetle yiyen öğrenciler, ayrıca bu yiyeceklerin nerelerde ve nasıl yetiştirildiğini öğrendiler. Yerli Malı kullanımı konusunda bilinçlenerek bilgi sahibi oldular. Yerli malı kullanmanın önemini bu yaşta öğrencilerimize aşılamalıyız ki, gelecekte yerli malının kullanımına özen göstersinler ve ülke ekonomisine katkı sağlasınlar. Öğrencilerimize bunu uygulamalı olarak anlatmak istedik. Evlerinden getirdikleri yerli yiyecekleri arkadaşları ile paylaşarak ikramda bulundular. Ayrıca kafkas gösterisi yüz boyama etkinliği kutlamalarımıza renk kattı. ÇEKÜL VAKFI gönüllüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca etkinliği planlayan sınıf öğretmenleri Gülten Alkan ve Beyza Yılmaz’a teşekkür etti. Amacına uygun bir etkinlik gerçekleşmiş oldu" dedi.