Sarıkamış’ta son iki yılda 32 aileye barınma yardımı yapıldı

Kars Sarıkamış İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından son iki yıl içinde 32 fakir aileye betonarme ev yapımı yardımı yapıldı.

Sosyal devlet olma anlayışıyla fakir ve yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam eden SYDV, bu amaçla Sarıkamış’ta ilçe merkezi ve köyleri dahil son iki yıl içinde yerleşim birimlerinde tespit edilen 32 fakir aileye sıfırdan betonarme ev yaparken, çok sayıda fakir aileye ise barınma yardımı adı altında çatı, briket, kereste gibi çeşitli yardımlarda bulundu.

32 aileye yapılan toplam barınma yardımının 2 milyon 150 bin TL olduğu belirtildi.