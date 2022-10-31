Sarıkamış’ta panelvan hayvan sürüsüne çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış- Erzurum Karayolu Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Şube Şefliği mevkiinde Ş.E. idaresinde panelvan karayoluna çıkan büyükbaş havanlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvanda bulunan B.A., N.K., O.G. ve K.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan panelvanın çarptığı 5 büyükbaş hayvan telef olurken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.