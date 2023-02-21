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Sarıkamış’ta okullara kar tatili
Sarıkamış’ta kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.
KARS 21.02.2023, 15:47
Sarıkamış’ta kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.
Konuyla ilgili olarak Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle; tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 21.02.2023 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.