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Sarıkamış’ta öğrencilerden çevre temizliği

Kars Sarıkamış Spor Lisesi öğrencileri, Çevre Koruma Haftası kapsamında çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına Sarıkamış İstiklal Mahallesinde özel bir etkinlik düzenledi.

KARS 11.06.2021, 13:04
Sarıkamış’ta öğrencilerden çevre temizliği

Kars Sarıkamış Spor Lisesi öğrencileri, Çevre Koruma Haftası kapsamında çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına Sarıkamış İstiklal Mahallesinde özel bir etkinlik düzenledi.

Sarıkamış Spor Lisesi Müdürü Mehmet Kutay Cengiz başkanlığında öğretmen, çalışan ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çevreye atılan çöpleri toplayarak temizlik yapıldı.

“Temiz bir gelecek için birlikte ilerliyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüsü öğretmen ve öğrenciler birlikte çöp topladı.
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