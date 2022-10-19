Sarıkamış’ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sarıkamış’ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki düzenlenen tören, Atatürk Abidesi’ne çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Yunus Gökcan, “Bizler, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi yürütmekteyiz. Bu manada 19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edilmesine, başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize teşekkür ediyor, ebediyete göç etmiş muhtarlarımıza rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum” dedi.

Sarıkamış’ta düzenlenen törene, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğanay, Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Törenin ardından muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye başkanlığı makamlarına ziyarette bulundu.