Sarıkamış’ta Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı Düzenlendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9.Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, Milli mücadelenin başarılı olması için yaptığı mücadele ve İstiklal Marşının kabulü, slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı. Ardından Yukarı Sarıkamış İlkokulu öğrenciler tarafından “Ya istiklal ya ölüm” adlı oratoryo sergilendi.

Oratoryonun sonunda bir öğrenci Kaymakam Koşal’a Türk Bayrağı verdi.

Program, öğrencilerin şiir okunması, okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.