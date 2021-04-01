Sarıkamış’ta “Kütüphane Haftası”etkinliği düzenlendi

Sarıkamış’ta 57.“Kütüphane Haftası” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde; Sarıkamış Şehitleri Halk Kütüphanesi’nde düzenlen etkinliğe Kaymakam Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Kütüphane Müdürü Metin Dinç, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Recep Koşal, kütüphanede bir takım incelemelerde bulundu. Koşal, Kütüphane Müdürü Metin Dinç’ten bilgi aldı.

Kaymakam Recep Koşal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ana teması “Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” olarak belirlenen 57. Kütüphane Haftası etkinliklerinin bütün yurtta olduğu gibi Sarıkamış’ta da kutlanıyor” dedi.

Koşal, “Kütüphanelerimiz okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirilmesinde çok önemli misyon üstlenmiştir. Bu manada toplumumuzda okuma alışkanlığını tabana yayarak yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Koşal, kütüphanede en çok kitap okuyan ve ziyaret eden Uğur Toptaş, Sudenaz Erdoğan, Buse Erdoğan ve Rabia Fırat’a çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.