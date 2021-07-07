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Sarıkamış’ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı ‘1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ Kars Sarıkamış’ta yapıldı.
KARS 07.07.2021, 19:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı ‘1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ Kars Sarıkamış’ta yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan video konferans yoluyla katıldığı anahtar teslim programında Sarıkamış’ta Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve hak sahipleri hazır bulundu.Kars’ın da aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde Sarıkamışlı 3 aile evlerinin anahtarlarını Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali’nin elinden aldı.