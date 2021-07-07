banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Sarıkamış’ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı ‘1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ Kars Sarıkamış’ta yapıldı.

KARS 07.07.2021, 19:45
Sarıkamış’ta konut sahipleri evlerinin anahtarlarını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı ‘1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ Kars Sarıkamış’ta yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan video konferans yoluyla katıldığı anahtar teslim programında Sarıkamış’ta Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve hak sahipleri hazır bulundu.

Kars’ın da aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde Sarıkamışlı 3 aile evlerinin anahtarlarını Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali’nin elinden aldı.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu