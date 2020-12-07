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Sarıkamış’ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.
KARS 07.12.2020, 10:26
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.
50 adet tablet ilçe merkezine bağlı köy okullarına teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.Tabletlerin ulaştığı okullarda eğitim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
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