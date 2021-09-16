Sarıkamış’ta İlköğretim Haftası etkinliği

Sarıkamış 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Korona virüs (Covid-19) önlemleri sebebiyle uzun bir aradan sonra çocukları yeniden okulda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kızılok, öğrencilerin, velilerin yaşadığı zorlu günlerin sorumluluğunu yüreklerinde ve omuzlarında hissettiklerini belirtti.

Kızılok, “Emin olunuz ki sizlerle birlikte yarınlarımızı güvenle emanet edebileceğimiz çocuklarımızı Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda en iyi biçimde yetiştireceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk´ün de dediği gibi “İlköğretim meselesi demek vatan, millet, bayrak meselesidir. İlköğretim meselesi bir millet için bağımsız olma meselesidir. “Bu anlamlı sözlerin idraki ile geçireceğimiz bir yıl olmasını dilerim. Sevgili öğrencilerim, öğretmenlerim, velilerim daha güzel, daha mutlu, daha başarılı yıllar kutlamamız dileğiyle İlköğretim Haftamız kutlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, eğitimler ilgili dövizlerle gösteri yaptı, balon uçurdu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmen ve öğrenciler, sırasıyla Kaymakam Doğan Kemelek, 9’uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak ve Belediye Başkanı Harun Hayali makamında ziyaret etti.