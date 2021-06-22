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Sarıkamış’ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı

Sarıkamış’ta maden tesislerine giren hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı.

KARS 22.06.2021, 14:06
Sarıkamış’ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı

Sarıkamış’ta maden tesislerine giren hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı’nca çalışma başlatıldı.

Jandarma Asayiş Timlerince yürütülen çalışmalarda bir şirkete ait Krom Maden Tesisine hırsızlık için giren şüpheli şahıslar olaydan sonra kaçtı. Asayiş Timlerince yapılan takip ve titiz araştırmada olayın şüphelisi 5 kişi, yaklaşık bin metre kablo ve hırsızlıkta kullandıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. ,

Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler yapılan GBT sorgu kayıtlarında (Nitelikli Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yakacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı) suçlarından çok sayıda sabıka kayıtları tespit edildi.

Jandarma’daki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarılacak.
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