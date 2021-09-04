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Sarıkamış’ta çıkan yangında ev ve ahır yandı

Sarıkamış’ta çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk yandı.

KARS 04.09.2021, 14:04
Sarıkamış’ta çıkan yangında ev ve ahır yandı

Sarıkamış’ta çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk yandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İsisu köyünde İsmail Kaya’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahır, samanlık ve odunluğa sıçradı.

Yangın Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleriyle ilçe Orman İşletmesi’ne ait arazöz geldi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1,5 saat sonra yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramasını önledi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İsisu köyünde İsmail Kaya’ya ait evde çıkan yangın sonrasında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

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