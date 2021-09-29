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Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

KARS 29.09.2021, 13:42
Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Doğan Kemelek, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak, Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış’ın, Türk tarihinin en hüzünlü, en dramatik ve şehadet şerbeti içmek için ölüme adım adım yürüyen yiğitlerin varoluş destanı olduğunu söyledi.

Hayali, "Bundan 101 yıl önce Allahuekber Dağları’nda Türk milleti cesaret, kararlılık, azmi ile Çanakkale’de, Anafartalar’da ve Sakarya’da çarpışan, şehit ve gazi olarak tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olmuştur. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta GaziMustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa’ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. “dedi.

Konuşmaların ve öğrencilerin şiir okunmasının ardından tören, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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