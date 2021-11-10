Sarıkamış Şehitliği’nde çevre düzenlemesi yapılıyor

Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Yukarı Sarıkamış Şehirliği’nde bir takım düzenlemeler yapılıyor. Yapılan çalışmalarla şehitliğin etrafı yeniden şekilleniyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sarıkamış’ta, Yukarı Sarıkamış Şehitliği gezdi. Yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Doğan Kemelak ve Belediye Başkanı Harun Hayali’den bilgiler aldı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını isteyen Öksüz, Sarıkamış’tan ayrıldı.