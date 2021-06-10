Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden açık havada sinema keyfi

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karapınar İlk ve Ortaöğretim Okulunun düzenlediği açık havada sinema gösterimi yapıldı.

Okul bahçesinde yapılan sinema gösteriminde “Neşeli Günler” filmi öğrenci ve velilerine izletildi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak yapılan sinema etkinlikleri, belirli zaman aralıklarında devam edecek.

Açık hava sinema keyfine 250 kişi katıldı.