banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden açık havada sinema keyfi

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karapınar İlk ve Ortaöğretim Okulunun düzenlediği açık havada sinema gösterimi yapıldı.

KARS 10.06.2021, 00:22
Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden açık havada sinema keyfi

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karapınar İlk ve Ortaöğretim Okulunun düzenlediği açık havada sinema gösterimi yapıldı.

Okul bahçesinde yapılan sinema gösteriminde “Neşeli Günler” filmi öğrenci ve velilerine izletildi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak yapılan sinema etkinlikleri, belirli zaman aralıklarında devam edecek.

Açık hava sinema keyfine 250 kişi katıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu