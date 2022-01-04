Sarıkamış Harekatı programı belli oldu

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinin programı belli oldu.

7 Ocak 2022 Cuma günü başlayacak olan programın ilk gününde saat 14.30’da şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün, saat 18.00’de Kazım Karabekir Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde sona erecek.

Programın ikinci günü olan 8 Ocak 2022 Cumartesi günü etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de yine Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Akşam saat 19.30’da ise Ekinata Grand Toprak Oteli’nde anma programı düzenlenecek.

“Türkiye Şehitlerine yürüyecek”

Sarıkamış Harekatı etkinliklerinin son günü olan 9 Ocak 2022 Pazar günü Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Sarıkamış Zirve alanında toplanacak katılımcılar, saat 10.30’da yürüyüşe geçecek ve yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak. Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 13:30’da Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ile son bulacak.