Sarıkamış Gençlik Merkezi düzenlenen tören ile açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından Sarıkamış Gençlik Merkezi açıldı.

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve Dönmez, Vali Öksüz ve Milletvekili Arslan, gençlik merkezini gezerek yetkililerden brifing aldı.