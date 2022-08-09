Saklı kent Ani görenleri büyülüyor

İlk yerleşimi milattan önce 3 binli yıllara dayanan Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdikten yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, Ani, içerisinde barındırdığı medeniyetlerle adeta görenleri büyülüyor.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran Ani, "Dinsel mozaik" örneği olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ani, geçmişte hem İslamiyet’i, hem Hıristiyanlığı hem de Şamanizm gibi mezhepleri içinde barındırırken, günümüzde de hem cami, hem kilise hem de ateş tapınakları 100-150 metre aralıklarla yan yana eşsiz güzellik sunuyor.

Türkiye’den ve Dünya’dan her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Ani Ören Yeri, özellikle Kars’a gelenlerin ilk ziyaret ettikleri yer oluyor.