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Rektör Prof. Dr. Kapu, Hayvan Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

KARS 15.01.2021, 09:57
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Rektör Prof. Dr. Kapu, Hayvan Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Kapu, Cerrahi, Dölerme ve Suni Tohumlama, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji ile Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dallarında faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi’nde bir yılda 5 binden fazla hasta hayvanın sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars’ın yanı sıra Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı dahil birçok ilden getirilen hayvanların hastalık teşhisi ve tedavilerinin yapıldığı Hayvan Hastanesi’nin bir bakıma bölge hastanesi niteliğinde hizmet verdiğini kaydetti.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yoğun bir şekilde yapıldığı Hayvan Hastanesi aynı zamanda çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin de eğitim almasına imkan sunmaktadır. Pandemi sürecine rağmen 2020 itibariyle tedavi edilen hasta hayvan sayısının 5 bini aşması, hastanenin, bölge hayvancılığı için olduğu kadar yaban hayatı açısından da ne derecede önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki birçok hayvan hastanesinden farklı olarak, geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde; kurt, kirpi, tilki, yırtıcı kanatlılar (akbaba, şahin, kartal, puhu, boz ayı, yaban keçisi, yarasa, saz kedisi, vaşak gibi yaban hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, tavşan, hamster, egzotik kanatlılar gibi pet hayvanları ile koyun, keçi, sığır ve at gibi çiftlik hayvanlarının muayene, teşhis ve tedavi işlemleri bir arada yürütülmüştür” dedi.

Yüksek hasta sayısının, zengin biyoçeşitliliğin ve farklı hasta profilinin aynı zamanda Üniversitemizi tercih eden Veteriner Hekim adayı öğrencilerin yetişmesinde de büyük potansiyele sahip olduğunu ve öğrencilerimizi diğer üniversite öğrencilerine göre daha avantajlı bir konuma getirdiğine dikkat çeken Kapu, “Bilindiği gibi 2020 yılı Mart ayı sonlarından itibaren Üniversitemizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri online olarak yürütülmesine rağmen Veteriner Fakültesi 4. sınıf, intörn, yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygulama dersleri için sürekli olarak hastanemizde eğitime devam etmektedir. Kovid-19 salgını kapsamında sosyal mesafe, dezenfeksiyon, maske uygulaması başta olmak üzere her türlü tedbir alınarak, hem eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütüldüğünü hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hasta hayvanların tedavi işleminin yapıldığını yakından görmek, yönetim olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Dolayısıyla yönetici ve tüm öğretim elemanlarımızın bu gayreti her türlü takdirin üstündedir. Bu özverili çalışmalarından dolayı yönetici, öğretim elemanları ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu süreçte gerek Fakülte Dekanlığı, gerekse Hastane Başhekimliğimiz ile sağlanan hızlı iletişim ve koordinasyon sayesinde ihtiyaçlar ivedilikle giderilerek faaliyetler aralıksız olarak yürütülmüştür diyen Kapu, “Veteriner Fakültemizin daha çağdaş koşullarda çalışarak etkin hizmet vermesi uzun yıllardır hepimizin ortak arzusu olmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz, Şehrimiz ve Bölgemiz açısından oldukça önemsediğimiz donanımlı “Yeni bir Hayvan Hastanesi Yapım İhalesinin Sözleşmesini” geçen hafta itibariyle imzalamış bulunuyoruz. İnşaatına Mart ya da Nisan ayında başlanacağının müjdesini vermenin sevincini yaşadığımız yeni hayvan hastanesinin Kars ve bölgemiz açısından öneminin farkındayız. Bu vesile ile her konuda olduğu gibi Hayvan Hastanemizin bütçelendirilmesin de yakın desteklerini gördüğümüz Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’ a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Kapu, daha sonra Hayvan Hastanesi’ni gezdi. Kapu, hastanede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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