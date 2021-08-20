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Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

KARS 20.08.2021, 15:36
Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi’nin açılışı Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile davetliler tarafından yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Gençlik Merkezini gezen Öksüz ve Erdoğan, Kapu’dan bilgi aldı.

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