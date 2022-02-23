Periyodik Muayene için müracaat 28 Şubat

Kars Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenelerinde son müracaat tarihinin 28 Şubat olduğunu duyurdu. ,

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kilodan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilo üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının için elektronik ortamda TSE’ye müracaat edilecektir” denildi.

Açıklamada, “Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kiloya kadar 2 bin kilo dahil olup, 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, ısı sayaçları ve egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, taksimetre ve takograf cihazları için periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir. Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesinin; "Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir” hükmü gereği cezalı duruma düşecektir. Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından; damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2022 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.