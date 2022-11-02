Özcan Müçük adaylığını açıkladı

Ziraat Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Özcan Müçük, kentteki basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

Düzenlediği toplantıda açıklamada bulunan Özcan Müçük, “Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde Kars Ziraat Odası’nın belirleyeceği seçim takvimine göre delege seçimleri akabinde oda meclisi seçimleri yapılacaktır. Kars merkeze bağlı 72 köy ve 10 mahallede Ziraat Odaları Kanunu ve Yönetmeliğine uygun her seçim bölgesinde çiftçilerimizin katılımıyla delegeler belirlenecektir. İstiyoruz ki ilk kez odaya, üye çiftçilerimizin oy kullanarak delegelerini belirleme hakları gasp edilmeden ihtiyar heyetlerinin gözetiminde seçim yapalım. Yapılacak olan oda seçimlerinde aday olduğumu huzurunuzda açıklıyorum” dedi.

Müçük, “Bütün üye çiftçilerimizin katılımıyla yasa ve yönetmeliğe uygun bir seçim yapılmasını istiyoruz. Aksi davranışlarında takipçisi olacağız. Sözlerime son verirken aday arkadaşlarıma da başarılar diler sonucun çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.